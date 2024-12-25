Denizli’de 26 Aralık Perşembe günü, hava genel olarak çok bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 5°C ile 15°C arasında değişirken, nem oranı ise %61 ile %85 arasında seyredecek.

Saatlik hava durumu tahminleri

00:00 - 03:00: Çok bulutlu, sıcaklık 7°C, nem %85, rüzgar hızı 15 km/s.

03:00 - 06:00: Çok bulutlu, sıcaklık 6°C, nem %84, rüzgar hızı 12 km/s.

06:00 - 09:00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 7°C, nem %82, rüzgar hızı 11 km/s.

09:00 - 12:00: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %66, rüzgar hızı 19 km/s.

12:00 - 15:00: Çok bulutlu, sıcaklık 13°C, nem %62, rüzgar hızı 22 km/s.

15:00 - 18:00: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %81, rüzgar hızı 20 km/s.

18:00 - 21:00: Çok bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %84, rüzgar hızı 11 km/s.

21:00 - 24:00: Çok bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %85, rüzgar hızı 12 km/s.

24 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.