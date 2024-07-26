- Çardak, Bozkurt, Honaz ilçeleri Aşağıdağdere, Kaklık ve Sapaca’da 25/07/2024 20.00’da dağıtıcı kaynaklı elektrik kesintisi yaşanması sebebi ile yaşanan su kesintisinin /07/2024 23.59’da sona ermesi bekleniyor.
- Çal, Güney ve Bekilli’de bu sabah saatlerinde pompa elektrik arızası sebebi ile kesilen sular, 26/07/2024 20:59’da geri gelecek.
- Beyağaç, Kale, Tavas ilçelerinde pompa elektrik arızası sebebi ile 26/07/2024 09.10 sıralarında kesilen sular aynı gün 22.00 itibari ile gelecek. Yorga Mevkii’nde ise kesilen suların akşamüstü 17.00’da şebeke arızasının giderilmesi ile birlikte yeniden suların evlere dağıtımının başlanması planlanıyor.
- Yine Beyağaç, Kale, Tavas ilçelerinin aşağıda belirtilen mahallelerinde ana şebeke arızası nedeni ile kesilen sular 26/07/2024 14.00 itibari ile yeniden verilmeye başlanacak.
(Samanlık Mahallesi Akarçaylar Sokak - Samanlık Mahallesi Ayazlargölü Caddesi - Samanlık Mahallesi Ayazlargölü/1 Sk. - Samanlık Mahallesi Ayazlargölü/2 Sk. - Samanlık Mahallesi Ayazlargölü/3. Sk. - Samanlık Mahallesi Çayır/1 Sk. - Samanlık Mahallesi Çayır Cad. - Samanlık Mahallesi Ağalar Sokak - Samanlık Mahallesi Yumurtacılar Sokak - Samanlık Mahallesi Hastane Cad. - Samanlık Mahallesi Çobanzade Sokak - Samanlık Mahallesi M.Kemal Şahal Sokak - Samanlık Mahallesi İnce Sokak - Samanlık Mahallesi H.Şerife Hanım Cad. - Samanlık Mahallesi Karaaliler/1 Sk. - Samanlık Mahallesi Karaaliler Sokak - Samanlık Mahallesi Öncü Sokak - Samanlık Mahallesi Öncü/1 Sk. - Samanlık Mahallesi Katırcılar Sokak - Samanlık Mahallesi İlk Sokak - Samanlık Mahallesi Tirelioğlu Sokak - Samanlık Mahallesi Balcılar Sokak - Samanlık Mahallesi Kiremitçiler Sokak - Samanlık Mahallesi Mavili Sk. - Samanlık Mahallesi Cihandağı Sokak - Samanlık Mahallesi Köroğlu Sokak - Samanlık Mahallesi Erenler Sokak - Samanlık Mahallesi Avşarlı Sokak - Samanlık Mahallesi Çömler Sokak - Samanlık Mahallesi Ata Sokak - Samanlık Mahallesi- Cumhuriyet Cad. - Samanlık Mahallesi Zeybekler Sokak)
- Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri Kervansaray Mah. Fatih Cad. üzerinde ana şebeke arızası yaşandı. Arızanın 26/07/2024 14.59’da giderilerek yeniden su verilmesi planlanıyor.
- Merkezefendi ve Pamukkale’nin aşağıda belirtilen sokaklarında ise yine şebeke arızası sebebi ile sular kesildi. Sular, 26/07/2024 13.59’da yeniden gelecek.
(Barutçular Mevkii - Barutçular Çınar Cad. - Barutçular Çınar/1 Cd. - Barutçular 10213 Sk - Barutçular 10215 Sk - Barutçular 10217 Sk - Barutçular 10219 Sk - Barutçular 10221 Sk - Barutçular 10223 Sk - Barutçular 10225 Sk - Barutçular 10227 Sk - Barutçular 10229 Sk - Barutçular 10246 Sk - Barutçular 10248 Sk - Barutçular 10250 Sk - Barutçular 10252 Sk - Barutçular 10254 Sk - Barutçular 10256 Sk - Barutçular 10258 Sk - Barutçular 10260 Sk - Barutçular 10262 Sk - Barutçular 10264 Sk - Barutçular 10266 Sk - Barutçular 10268 Sk - Barutçular 10270 Sk - Barutçular 10272 Sk - Barutçular 10274 Sk - Barutçular 10276 Sk - Barutçular 3018_1 - Bereketler Bereket Cad. - Bereketler Bereketler Mevkii - Bereketler Cumhuriyet Bulvarı - Bereketler Çınar Cad. - Bereketler Çınar/1 - Bereketler Gaziler Cad. - Bereketler Hasan Gönüllü Bulvarı - Bereketler Mareşal Çakmak Cad. - Bereketler 10054 Sk - Bereketler 10157 Sk - Bereketler 10159 Sk - Bereketler 10161 Sk - Bereketler 10163 Sk - Bereketler 10165 Sk - Bereketler 10167 Sk - Bereketler 10169 Sk. - Bereketler 10169 Sok 66 No Ya Kadar Sk - Bereketler 10169 Sok.67 No Dan Sonra Sk - Bereketler 10171 Sk - Bereketler 10173 Sk - Bereketler 10175 Sk - Bereketler 10177 Sk - Bereketler 10179 Sk - Bereketler 10181 Sk - Bereketler 10183 Sk - Bereketler 10185 Sk - Bereketler 10187 Sk - Bereketler 10188 Sk - Bereketler 10189 Sk - Bereketler 10190 Sk - Bereketler 10191 Sk - Bereketler 10192 Sk - Bereketler 10193 Sk - Bereketler 10194 Sk - Bereketler 10195 Sk - Bereketler 10196 Sk - Bereketler 10197 Sk - Bereketler 10198 Sk - Bereketler 10199 Sk - Bereketler 10200 Sk - Bereketler 10201 Sk - Bereketler 10202 Sk - Bereketler 10203 Sk - Bereketler 10204 Sk - Bereketler 10205 Sk - Bereketler 10206 Sk - Bereketler 10207 Sk - Bereketler 10208 Sk - Bereketler 10209 Sk - Bereketler 10210 Sk - Bereketler 10211 Sk - Bereketler 10212 Sk - Bereketler 10214 Sk - Bereketler 10216 Sk - Bereketler 10216/1 - Bereketler 10218 Sk - Bereketler 10220 Sk. - Bereketler 10222 Sk - Bereketler 10224 Sk - Bereketler 10226 Sk - Bereketler 10228 Sk - Bereketler 10230 Sk - Bereketler 10232 Sk - Bereketler 10234 Sk - Bereketler 10236 Sk - Bereketler 10238 Sk - Bereketler 10240 Sk - Bereketler 10242 Sk - Bereketler 10244 Sk - Bereketler 10246. Sk.)