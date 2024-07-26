ACIPAYAM / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3050645
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Çamlık Mh. ( Huzur Blv. Kazımbey Cd. 163. Sk. 382. Sk. Şehit Emin Güngör Cd. Evkara Blv. 739. Sk. 260. Sk. )
Aşağı Mh. ( 160. Sk. 135. Sk. 384. Sk. 136. Sk. 710. Sk. 388. Sk. 162. Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3042487
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Cabar Mh. ( Cabar Sk. )
Kesinti ID : 3051099
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Gürpınar Mh. ( Karalar Cd. )
Karalar Mh. ( Karahallı Sivaslı Yolu Çavuşözü Küme Evleri )
Kesinti ID : 3051764
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Koçak Mh. ( Koçak Sk. )
Kesinti ID : 3051774
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Koçak Mh. ( Koçak Sk. )
HONAZ / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3051008
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. Denizli Çevre Yolu Ovacık /5 Sk. )
Emirazizli Mh. ( Emirazizli Sk. )
Karateke Mh. ( Karateke Sk. )
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3041681
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Muratdede Mh. ( 419. Sk. Şehit Muhammet Kıymaz Sk. 376/2. Sk. 419/1. Sk. 350. Sk. 271. Sk. 373/1. Sk. )
PAMUKKALE / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3051008
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Pınarkent Mh.
TAVAS / DENİZLİ
27 Temmuz Cumartesi 2024
Kesinti ID : 3049939
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Pınarlar Mh.
Medet Mh. ( MEDET Medet Medet Sk. Denizli Muğla Yolu )
Garipköy Mh.