ACIPAYAM / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3050645

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Çamlık Mh. ( Huzur Blv. Kazımbey Cd. 163. Sk. 382. Sk. Şehit Emin Güngör Cd. Evkara Blv. 739. Sk. 260. Sk. )

Aşağı Mh. ( 160. Sk. 135. Sk. 384. Sk. 136. Sk. 710. Sk. 388. Sk. 162. Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3042487

Saat : 12:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Cabar Mh. ( Cabar Sk. )

Merkezefendi Belediyesi'nden işsizlik sorununa çözüm! Merkezefendi Belediyesi'nden işsizlik sorununa çözüm!

Kesinti ID : 3051099

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Gürpınar Mh. ( Karalar Cd. )

Karalar Mh. ( Karahallı Sivaslı Yolu Çavuşözü Küme Evleri )

Kesinti ID : 3051764

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Koçak Mh. ( Koçak Sk. )

Kesinti ID : 3051774

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Koçak Mh. ( Koçak Sk. )

HONAZ / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3051008

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Ovacık Mh. ( Ovacık Sk. Denizli Çevre Yolu Ovacık /5 Sk. )

Emirazizli Mh. ( Emirazizli Sk. )

Karateke Mh. ( Karateke Sk. )

MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3041681

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Muratdede Mh. ( 419. Sk. Şehit Muhammet Kıymaz Sk. 376/2. Sk. 419/1. Sk. 350. Sk. 271. Sk. 373/1. Sk. )

PAMUKKALE / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3051008

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Pınarkent Mh.

TAVAS / DENİZLİ

27 Temmuz Cumartesi 2024

Kesinti ID : 3049939

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Pınarlar Mh.

Medet Mh. ( MEDET Medet Medet Sk. Denizli Muğla Yolu )

Garipköy Mh.

Editör: Kardelen Başol