ACIPAYAM / DENİZLİ

Kesinti ID : 3043804

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Denizli 25 Temmuz su kesintisi! Su kesintisi ne zaman bitecek? Denizli 25 Temmuz su kesintisi! Su kesintisi ne zaman bitecek?

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Suçatı Mh. ( Suçatı Sk. )

Aliveren Mh. ( Aliveren Sk. )

Kesinti ID : 3043805

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere Mh.

Yumrutaş Mh.

BULDAN / DENİZLİ

Kesinti ID : 3049338

Saat : 11:00 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Boğazçiftlik Mh. ( Boğazçiftlik Sk. )

Çamköy Mh. ( Çamköy Sk. )

Karaköy Mh. ( Karaköy Sk. )

Kırandamı Mh.

Türlübey Mh. ( Türlübey Sk. )

ÇAMELİ / DENİZLİ

Kesinti ID : 3043804

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gökçeyaka Mh. ( Gökçeyaka Sk. )

Gürsu Mh. ( Gürsu Sk. )

Güzelyurt Mh. ( Güzelyurt Sk. )

İmamlar Mh. ( Çameli Gölhisar Yolu Acıpayam Çameli Yolu İmamlar Sk. )

Kalınkoz Mh. ( Kalınkoz Sk. )

Karabayır Mh. ( Çameli Fethiye Yolu Karabayır Sk. )

Kınıkyeri Mh. ( Kınıkyeri Sk. )

Kirazlıyayla Mh. ( Kirazlıyayla Sk. )

Kızılyaka Mh. ( Kızılyaka Sk. )

Kocaova Mh. ( Kocaova Sk. )

Kolak Mh. ( Kolak Sk. )

ÇİVRİL / DENİZLİ

Kesinti ID : 3053005

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Saray Mh. ( Rauf Denktaş Cd. İsmail Özcan Cd. Zeki Müren Cd. Kaymakam Ali Kayacan Cd. 20. Sk. 16. Sk. )

GÜNEY / DENİZLİ

Kesinti ID : 3049338

Saat : 11:00 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( Dört Yol Küme Evleri Atatürk Blv. 74/1. Sk. 74/2. Sk. 77. Sk. 78/1. Sk. 79/1. Sk. 81. Sk. 81/6. Sk. 82. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 87. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 88/2. Sk. 88/3. Sk. 88/4. Sk. 89. Sk. 88/5. Sk. 89/1. Sk. 91. Sk. 92. Sk. 97. Sk. 94. Sk. )

MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

Kesinti ID : 3041682

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sümer Mh. ( 2487/6. Sk. 2487/1. Sk. )

Zafer Mh. ( 1077. Sk. 1067. Sk. 1071. Sk. 1064. Sk. 1016. Sk. 2487/5. Sk. 2487/4. Sk. 1075. Sk. 1080. Sk. 1066. Sk. 2472. Sk. 1061. Sk. 1076. Sk. 2487/2. Sk. 2487/3. Sk. Alperenler Cd. )

Kesinti ID : 3052128

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçeşme Mh. ( 2611. Sk. 2606. Sk. )

PAMUKKALE / DENİZLİ

Kesinti ID : 3052173

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarkent Mh. ( 207. Sk. 200. Sk. )

Editör: Engin Keskin