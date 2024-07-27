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Yeni Mh. ( Dört Yol Küme Evleri Atatürk Blv. 74/1. Sk. 74/2. Sk. 77. Sk. 78/1. Sk. 79/1. Sk. 81. Sk. 81/6. Sk. 82. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 87. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 88/2. Sk. 88/3. Sk. 88/4. Sk. 89. Sk. 88/5. Sk. 89/1. Sk. 91. Sk. 92. Sk. 97. Sk. 94. Sk. )

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