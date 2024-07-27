ACIPAYAM / DENİZLİ
Kesinti ID : 3043804
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Suçatı Mh. ( Suçatı Sk. )
Aliveren Mh. ( Aliveren Sk. )
Kesinti ID : 3043805
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere Mh.
Yumrutaş Mh.
BULDAN / DENİZLİ
Kesinti ID : 3049338
Saat : 11:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Boğazçiftlik Mh. ( Boğazçiftlik Sk. )
Çamköy Mh. ( Çamköy Sk. )
Karaköy Mh. ( Karaköy Sk. )
Kırandamı Mh.
Türlübey Mh. ( Türlübey Sk. )
ÇAMELİ / DENİZLİ
Kesinti ID : 3043804
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gökçeyaka Mh. ( Gökçeyaka Sk. )
Gürsu Mh. ( Gürsu Sk. )
Güzelyurt Mh. ( Güzelyurt Sk. )
İmamlar Mh. ( Çameli Gölhisar Yolu Acıpayam Çameli Yolu İmamlar Sk. )
Kalınkoz Mh. ( Kalınkoz Sk. )
Karabayır Mh. ( Çameli Fethiye Yolu Karabayır Sk. )
Kınıkyeri Mh. ( Kınıkyeri Sk. )
Kirazlıyayla Mh. ( Kirazlıyayla Sk. )
Kızılyaka Mh. ( Kızılyaka Sk. )
Kocaova Mh. ( Kocaova Sk. )
Kolak Mh. ( Kolak Sk. )
ÇİVRİL / DENİZLİ
Kesinti ID : 3053005
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Saray Mh. ( Rauf Denktaş Cd. İsmail Özcan Cd. Zeki Müren Cd. Kaymakam Ali Kayacan Cd. 20. Sk. 16. Sk. )
GÜNEY / DENİZLİ
Kesinti ID : 3049338
Saat : 11:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh. ( Dört Yol Küme Evleri Atatürk Blv. 74/1. Sk. 74/2. Sk. 77. Sk. 78/1. Sk. 79/1. Sk. 81. Sk. 81/6. Sk. 82. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 87. Sk. 88. Sk. 88/1. Sk. 88/2. Sk. 88/3. Sk. 88/4. Sk. 89. Sk. 88/5. Sk. 89/1. Sk. 91. Sk. 92. Sk. 97. Sk. 94. Sk. )
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
Kesinti ID : 3041682
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sümer Mh. ( 2487/6. Sk. 2487/1. Sk. )
Zafer Mh. ( 1077. Sk. 1067. Sk. 1071. Sk. 1064. Sk. 1016. Sk. 2487/5. Sk. 2487/4. Sk. 1075. Sk. 1080. Sk. 1066. Sk. 2472. Sk. 1061. Sk. 1076. Sk. 2487/2. Sk. 2487/3. Sk. Alperenler Cd. )
Kesinti ID : 3052128
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçeşme Mh. ( 2611. Sk. 2606. Sk. )
PAMUKKALE / DENİZLİ
Kesinti ID : 3052173
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarkent Mh. ( 207. Sk. 200. Sk. )