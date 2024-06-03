Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Hacıkaplanlar Mahallesi'nde bir apartmanda yaşanan trajik olayda, 3 gün boyunca gözlerden uzak kalan komşularını arayan bina sakinleri, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişinin cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, şüpheli ölümün nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Olay, mahalledeki bir apartmanın sakinlerini korku ve endişeye sevk etti. Bina sakinleri, birkaç gün boyunca artan kötü koku kaynağını araştırırken, asansör boşluğuna baktıklarında trajik bir manzara ile karşılaştılar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, apartmanda yaşayan ve 3 gün boyunca haber alınamayan Barış Yılmaz'a (43) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ve Yılmaz'ın dairesinde detaylı incelemelerde bulunan ekipler, Cumhuriyet savcısı eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Cesedin asansör boşluğunda dolan suyun tahliyesiyle çıkartıldığı belirtildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonrasında netlik kazanacağı bildirildi.

İhbarı yapan apartman sakini İbrahim Kahveri, 3 gün boyunca binada kötü koku duyduklarını ve asansör boşluğunda cesedi bulduklarını ifade etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Şüpheli ölümle ilgili yapılan detaylı soruşturma devam ediyor.