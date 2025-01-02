Denizli'de 3 Ocak Cuma günü, parçalı bulutlu hava koşulları ile karşılaşılacak. Sıcaklık gün boyu 4°C ile 14°C arasında değişirken, nem oranı ise oldukça yüksek olacak. Rüzgar, gün boyunca 22,6 km/sa hıza ulaşacak ve hava koşulları genel olarak serin olacak.

Sabah saatlerinde az bulutlu hava

Cuma günü sabah saatleri olan 24.00 ile 06.00 arasında hava durumu, az bulutlu olacak ve sıcaklık 5°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı ise %87 ile %88 arasında olacak. Rüzgar, saatte 5 km civarında eserken, sabahın erken saatlerinde genellikle sakin bir hava bekleniyor.

Gün ortasında parçalı bulutlu hava

Öğle saatlerinde, saat 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık 13°C'ye kadar yükselirken, nem oranı %59 civarında olacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek ve rüzgar hızı 27 km/sa'ye kadar çıkabilir. Bu saatlerde, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiyelerine ihtiyaç duymayacağı bir gün olacak.

Akşam saatlerinde daha yoğun bulutlar

Cuma akşamı saat 18.00 ile 21.00 arasında, parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 12°C civarında kalırken, nem oranı %84'e kadar yükselecek. Rüzgarın saatte 16 km'ye ulaşması bekleniyor. Havanın serinliği ve yüksek nem oranı, akşam dışarıda vakit geçirecek olanları etkileyebilir.

Gece saatlerinde hava soğuyacak

Gece saatleri olan 21.00 ile 24.00 arasında sıcaklık 11°C'ye düşecek ve nem oranı %85 seviyelerine çıkacak. Bu saatlerde, hava biraz daha serinleyecek ve geceyi açık hava koşullarında geçirmek isteyenlerin üzerini daha kalın tutmaları önerilebilir.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gün boyunca, en düşük sıcaklık 4°C'ye kadar inebilirken, en yüksek sıcaklık 14°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Orta seviyelerdeki sıcaklık, genel olarak serin bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Rüzgar ve uç sıcaklık

Rüzgar, özellikle öğleden sonra saatte 27 km hıza ulaşabilir, bu da dışarıda hafif esintinin hissedileceği anlamına geliyor. Ayrıca, uç sıcaklık -6°C ile 22,6°C arasında değişebilir, bu da hava koşullarının keskin değişkenlikler gösterebileceğini belirtir.

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