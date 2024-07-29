Baklan / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3053381
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Konak Mh. ( Konak Sk. )
İcikli Mh. ( İcikli Sk. )
Bozkurt / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3053046
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Mehmetçik Mh. ( 335. Sk. Muzaffer Arıcı Cd. Halim Küçük Cd. 334. Sk. 329. Sk. 327. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 338. Sk. 337. Sk. )
Mahmudiye Mh. ( 206. Sk. Doğu Çevre Yolu Cd. 208. Sk. Tunalı Cd. 216. Sk. Gazi Cd. İstiklal Cd. 201. Sk. )
Çal / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3053381
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )
Çivril / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3051791
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Saray Mh. ( İsmail Özcan Cd. 1. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 2. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Namık Kemal Cd. Zeki Müren Cd. )
Çatlar Mh. ( Hürriyet Cd. Eski Hal Cd. 435. Sk. 416. Sk. 414. Sk. 413. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 402. Sk. Kaymakam Ali Kayacan Cd. Osman Kamer Cd. Şehit Metin Ergut Cd. Kavak Arası Cd. )
Stadyum Mh. ( Demiryolu Cd. )
Güney / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3049582
Saat : 9:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Yeni Mh.
Çorbacılar Mh. ( Çorbacılar Sk. )
Yenikonak Mh. ( Yenikonak Sk. )
Aşağıçeşme Mh. ( Güney Ulubey Yolu Aşağıçeşme Sk. )
Parmaksızlar Mh. ( Parmaksızlar Sk. )
Ortaçeşme Mh. ( Ortaçeşme Sk. )
Merkezefendi / Denizli
30 Temmuz Salı 2024
Kesinti Id : 3053363
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları
Alpaslan Mh. ( 5500. Sk. 5504. Sk. 5509. Sk. 5501. Sk. 5513. Sk. Alpaslan Cd. 5506. Sk. 5511. Sk. 5508. Sk. 5510. Sk. 5502. Sk. 5507. Sk. 5505. Sk. 5515. Sk. 5512. Sk. 5503. Sk. )
Yeni Mh.
Mehmet Akif Ersoy Mh.
Gümüşçay Mh. ( 4059. Sk. 4058. Sk. )