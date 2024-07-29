Baklan / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3053381

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Konak Mh. ( Konak Sk. )

İcikli Mh. ( İcikli Sk. )

Bozkurt / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3053046

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Mehmetçik Mh. ( 335. Sk. Muzaffer Arıcı Cd. Halim Küçük Cd. 334. Sk. 329. Sk. 327. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 338. Sk. 337. Sk. )

Mahmudiye Mh. ( 206. Sk. Doğu Çevre Yolu Cd. 208. Sk. Tunalı Cd. 216. Sk. Gazi Cd. İstiklal Cd. 201. Sk. )

Çal / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3053381

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Dayılar Mh. ( Dayılar Sk. )

Çivril / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3051791

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Saray Mh. ( İsmail Özcan Cd. 1. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 2. Sk. 5. Sk. 6. Sk. 7. Sk. 9. Sk. Namık Kemal Cd. Zeki Müren Cd. )

Çatlar Mh. ( Hürriyet Cd. Eski Hal Cd. 435. Sk. 416. Sk. 414. Sk. 413. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 402. Sk. Kaymakam Ali Kayacan Cd. Osman Kamer Cd. Şehit Metin Ergut Cd. Kavak Arası Cd. )

Stadyum Mh. ( Demiryolu Cd. )

Güney / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3049582

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

Saat : 9:30 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh.

Çorbacılar Mh. ( Çorbacılar Sk. )

Yenikonak Mh. ( Yenikonak Sk. )

Aşağıçeşme Mh. ( Güney Ulubey Yolu Aşağıçeşme Sk. )

Parmaksızlar Mh. ( Parmaksızlar Sk. )

Ortaçeşme Mh. ( Ortaçeşme Sk. )

Merkezefendi / Denizli

30 Temmuz Salı 2024

Kesinti Id : 3053363

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Alpaslan Mh. ( 5500. Sk. 5504. Sk. 5509. Sk. 5501. Sk. 5513. Sk. Alpaslan Cd. 5506. Sk. 5511. Sk. 5508. Sk. 5510. Sk. 5502. Sk. 5507. Sk. 5505. Sk. 5515. Sk. 5512. Sk. 5503. Sk. )

Yeni Mh.

Mehmet Akif Ersoy Mh.

Gümüşçay Mh. ( 4059. Sk. 4058. Sk. )

Editör: Kardelen Başol