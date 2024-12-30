Denizli'de 31 Aralık Salı günü, az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklarının 2°C ile 9°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı ise %65 ile %92 arasında olacak, bu da gün boyunca yüksek nemli bir hava koşuluna işaret ediyor.

Rüzgar kuzey yönünden hafif bir şekilde esecek ve saatte 3 km hızla ilerleyecek. Günün en düşük sıcaklık değeri -3,4°C'ye kadar düşebilirken, en yüksek sıcaklık ise 18°C civarlarında olacak. Ortalama sıcaklık ise 3,8°C ile 11,8°C arasında değişecek.

Genel Durum: Az Bulutlu

Sıcaklık: En düşük 2°C, En yüksek 9°C

Nem: En düşük %65, En yüksek %92

Rüzgar: Yönü Kuzey, Hızı 3 km/sa

Uç Sıcaklık: En düşük -3,4°C, En yüksek 18°C

Ortalama Sıcaklık: En düşük 3,8°C, En yüksek 11,8°C

31 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.