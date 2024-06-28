Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları, 05-18 yaş grubunu hedefleyen ücretsiz spor kurslarıyla açılışını Hasan Güngör Spor Salonu'nda coşkulu bir törenle gerçekleştirdi. Açılış programına Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da katılarak çocukların ve gençlerin heyecanına ortak oldu.

GSB Spor Okulları her yıl binlerce öğrencinin ilgisini çeken ve Denizli il merkezi ile ilçelerinde faaliyet gösteren kurslara ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 25 farklı branşta ücretsiz olarak sunulan kurslarda 115 antrenör görev alacak. Program, 27 Haziran Perşembe günü Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen açılış etkinliğiyle resmen başladı. Açılışa Pamukkale ve Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine kayıtlı öğrencilerin ve ailelerinin yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.

Açılış programında sporcu grupları gösterilerini sergilerken, özellikle Denizli Güreş Eğitim Merkezi sporcuları Türk Bayrağı'nı protokol tribününe getirerek Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim ettiler. Vali Coşkun, programda yaptığı konuşmada, yaz tatilinin verimli geçmesi için sporun önemine vurgu yaparak, 25 farklı branşta 20.000 çocuk ve gencin sporla buluşacağını belirtti. Ayrıca emeği geçen antrenörlere ve çalışanlara teşekkür etti.

GSB Spor Okulları'na kayıt için tüm ilçelerde devam eden başvurular hakkında bilgi verilirken, 05-18 yaş arası gençlerin geleneksel okçuluktan karateye, eskrimden yüzmeye kadar geniş bir yelpazede spor yapma imkanı bulacakları ifade edildi. Ayrıca engelli bireyler için de GSB Engelsiz Spor Okulları adı altında tekerlekli sandalye basketbolundan haltere kadar 8 farklı branşta kurslar düzenleneceği belirtildi. Başvuru ve detaylı bilgi için ilgilenenlerin en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne başvurabilecekleri bildirildi.