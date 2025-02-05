Denizli'de Perşembe günü, çok bulutlu ve rüzgarlı hava koşulları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklıklar -1°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı ise %38 ile %69 arasında olacak. Rüzgar hızının 14 km/sa ile 53 km/sa arasında değişmesi bekleniyor.

Saatlik hava durumu

24.00 - 03.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 1°C, nem %68, rüzgar 15 km/sa

03.00 - 06.00: Çok Bulutlu, sıcaklık -1°C, nem %69, rüzgar 12 km/sa

06.00 - 09.00: Çok Bulutlu, sıcaklık 1°C, nem %68, rüzgar 11 km/sa

09.00 - 12.00: Rüzgarlı, sıcaklık 4°C, nem %52, rüzgar 14 km/sa

12.00 - 15.00: Rüzgarlı, sıcaklık 8°C, nem %38, rüzgar 19 km/sa

15.00 - 18.00: Rüzgarlı, sıcaklık 5°C, nem %45, rüzgar 16 km/sa

18.00 - 21.00: Rüzgarlı, sıcaklık 3°C, nem %55, rüzgar 12 km/sa

21.00 - 24.00: Rüzgarlı, sıcaklık 2°C, nem %68, rüzgar 8 km/sa

6 Şubat 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.