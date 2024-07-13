Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trajik kazada, kamyonun çarptığı 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan sürücü Ahmet N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti
Dün Turan Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazada, Ahmet N. yönetimindeki kamyon, bisiklet kullanan 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ahmet N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet N., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ilçede büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı.