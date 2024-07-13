Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet N., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ilçede büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı.

Dün Turan Mahallesi'nde yaşanan üzücü kazada, Ahmet N. yönetimindeki kamyon, bisiklet kullanan 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Ahmet N. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.