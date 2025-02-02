Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı bir apartmanda çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın Pamukkale'nin Asmalı Evler Mahallesi'nde çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Asmalı Evler Mahallesi, Mender Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Yangının çıktığı katlarda yoğun duman nedeniyle mahsur kalan daire sakinleri, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle güvenli bir şekilde tahliye edilmeye başlandı. Ekiplerin, diğer katlardaki vatandaşları da kurtarma çalışmaları devam ediyor.