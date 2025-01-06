Denizli'de 7 Ocak Salı günü hava, çok bulutlu ve puslu bir şekilde geçecek. Güne başlamadan önce sabah saatlerinde 7°C civarındaki sıcaklık, gün boyunca 16°C'ye kadar çıkacak. Havanın nem oranı ise %55 ile %89 arasında değişecek.
Rüzgarın 5 km/sa hızla esmesi beklenirken, 18:00'dan itibaren rüzgarın hızının 6 km/sa'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle akşam saatlerinde, nem oranı %89 seviyesine kadar yükselecek.
Saatlik hava durumu ise şu şekilde:
- 00:00 - 03:00: Puslu, Sıcaklık: 8°C, Nem: %86
- 03:00 - 06:00: Puslu, Sıcaklık: 7°C, Nem: %85
- 06:00 - 09:00: Puslu, Sıcaklık: 7°C, Nem: %84
- 09:00 - 12:00: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık: 12°C, Nem: %59
- 12:00 - 15:00: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık: 15°C, Nem: %56
- 15:00 - 18:00: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık: 12°C, Nem: %77
- 18:00 - 21:00: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık: 11°C, Nem: %89
- 21:00 - 24:00: Parçalı Bulutlu, Sıcaklık: 9°C, Nem: %91
7 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ