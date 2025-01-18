Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 Ocak'ta meydana gelen cinayet, polisin detaylı soruşturmasıyla aydınlatıldı. 63 yaşındaki Hasan Öztürk, uyuduğu sırada pencereden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çözüldü. Yapılan incelemeler, cinayetin 8 yıl boyunca planlandığını ortaya koydu.

Kamera kayıtlarından katil zanlısına ulaşıldı

JASAT ekipleri, mahalledeki 18 kameranın 180 saatlik görüntülerini inceledi. Görüntülerde yalnızca 3 saniye görünen Veli Tugay S. (24), şüphe uyandırdı. Zanlının ikametine yapılan operasyonda, evinde çok sayıda ruhsatsız silah ve fişek bulundu. Yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 av tüfeği, 257 fişek ve tüfeğe ait şarjörler ele geçirildi.

Katil zanlısı 8 yıl boyunca eğitildi

Veli Tugay S., jandarmadaki ifadesinde cinayeti 8 yıl boyunca planladığını itiraf etti. 2016 yılında Hasan Öztürk’ün ailesine karşı şiddet uyguladığı için kin beslediğini belirten zanlı, atıcılık yaparak kendisini eğittiğini söyledi. Ayrıca, mahalledeki 18 kameranın yerlerini ezberlediğini, kameralardan kaçmak için ara sokakları kullandığını açıkladı.

Yakalanmamak için fişekleri sobada yaktı

Cinayet sonrası dikkat çeken bir diğer detay ise katil zanlısının fişekleri sobada yakarak imha etmeye çalışmasıydı. JASAT timleri, Hasan Öztürk'ü öldüren tüfeğin fişeklerinin plastik kısımlarının sobada yakıldığını, metal kısımlarının ise evde bulunduğunu tespit etti. Bu durum, Veli Tugay S.'nin cinayeti gizlemek için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi.

Hasan Öztürk'ün, Veli Tugay S.'nin babasına yönelik saldırısı nedeniyle cezaevine girdiği de ortaya çıktı. Bu olay, cinayet için motivasyon sağlayan bir diğer önemli faktör oldu.