Denizli Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal kayıplarını önlemek ve güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bayram süresince yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 65 trafik ekibi, 20 motorize ekip ve toplam 454 personel görev yaptı.

Kaza ve yaralı sayılarında düşüş var

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde polis sorumluluk sahasında ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Ancak, 80 yaralanmalı trafik kazasında toplam 133 kişi yaralandı. Emniyet Müdürlüğü, kaza ve yaralı sayılarındaki düşüşe dikkat çekti.

2023 Kurban Bayramı tatiline oranla kaza sayısında %6’lık bir düşüş yaşandı. 2023 Ramazan Bayramı tatiline oranla kaza sayısında %9’luk bir düşüş gerçekleşti. Yaralı sayısında ise bir önceki Kurban Bayramı’na göre %11’lik, Ramazan Bayramı tatiline göre ise %7’lik bir azalma kaydedildi.