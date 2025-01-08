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Denizli 'de Perşembe günü parçalı bulutlu ve zaman zaman puslu bir hava etkili olacak. Günün farklı saatlerinde sıcaklık ve nem oranı değişiklik gösterecek.

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