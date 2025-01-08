Denizli'de Perşembe günü parçalı bulutlu ve zaman zaman puslu bir hava etkili olacak. Günün farklı saatlerinde sıcaklık ve nem oranı değişiklik gösterecek.
Hava durumu detayları
- 24.00 - 03.00: Puslu hava, sıcaklık 8°C, nem %91, rüzgar 3 km/sa.
- 03.00 - 06.00: Puslu hava, sıcaklık 7°C, nem %92, rüzgar 3 km/sa.
- 06.00 - 09.00: Puslu hava, sıcaklık 9°C, nem %89, rüzgar 2 km/sa.
- 09.00 - 12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %69, rüzgar 3 km/sa.
- 12.00 - 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C, nem %62, rüzgar 4 km/sa.
- 15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %81, rüzgar 1 km/sa.
- 18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %83, rüzgar 2 km/sa.
- 21.00 - 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %77, rüzgar 1 km/sa.
Gün boyunca sıcaklık ve nem
- En düşük sıcaklık: 7°C
- En yüksek sıcaklık: 15°C
- En düşük nem: %62
- En yüksek nem: %91
Rüzgar
- En yüksek hız: 4 km/sa
9 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ