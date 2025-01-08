Başkan Ertaş, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu Başkan Ertaş, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu

Denizli'de Perşembe günü parçalı bulutlu ve zaman zaman puslu bir hava etkili olacak. Günün farklı saatlerinde sıcaklık ve nem oranı değişiklik gösterecek.

Hava durumu detayları

  • 24.00 - 03.00: Puslu hava, sıcaklık 8°C, nem %91, rüzgar 3 km/sa.
  • 03.00 - 06.00: Puslu hava, sıcaklık 7°C, nem %92, rüzgar 3 km/sa.
  • 06.00 - 09.00: Puslu hava, sıcaklık 9°C, nem %89, rüzgar 2 km/sa.
  • 09.00 - 12.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %69, rüzgar 3 km/sa.
  • 12.00 - 15.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 15°C, nem %62, rüzgar 4 km/sa.
  • 15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %81, rüzgar 1 km/sa.
  • 18.00 - 21.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %83, rüzgar 2 km/sa.
  • 21.00 - 24.00: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %77, rüzgar 1 km/sa.

Gün boyunca sıcaklık ve nem

  • En düşük sıcaklık: 7°C
  • En yüksek sıcaklık: 15°C
  • En düşük nem: %62
  • En yüksek nem: %91

Rüzgar

  • En yüksek hız: 4 km/sa

9 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ