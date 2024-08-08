Siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, müstehcenlik, yasa dışı bahis, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık açısından tehlikeli madde temini gibi yasa dışı içeriklerin bulunduğu 985 internet sitesi tespit edildi. Bu siteler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) kararıyla erişime kapatıldı.

Sanal devriye faaliyetleri

1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı içerikler barındıran siteler detaylı bir şekilde incelendi. Denetimlerin sonucunda, bu sitelere erişimin engellenmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Bu adım, Denizli’de siber suçlarla mücadelede etkinliğin artırılması ve toplumu zararlı içeriklerden koruma amacı taşıyor.