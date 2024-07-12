Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde önceki gece yaşanan trajik olayda, 2’si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve alkol ile uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi Murat Kutludağ (44) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak isterken yaralanan oğul

Eskişehir’de özel eğitim öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), kavgayı ayırmak istedi. Ancak bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı.

Annenin müdahalesi ve sonuçları

Oğlunun yaralandığını gören Ayşe Kutludağ, demir sopayla eşinin başına vurdu. Murat Kutludağ olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında diğer odada bulunan ailenin küçük kızı E.S.K.’nın ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi.

Hayatını kaybeden Murat Kutludağ’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Tedavi edilen Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Geçmişte yaşanan şiddet

Ayşe Kutludağ’ın kocasından sürekli şiddet gördüğü ve geçtiğimiz yıl evi terk ettiği öğrenildi. Ailelerin araya girmesi sonucu 15 gün sonra evine geri dönen Ayşe Kutludağ, yaşanan son kavganın ardından kocasını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden anne Ayşe Kutludağ tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu Zafer Kutludağ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.