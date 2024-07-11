Denizli’nin Güney ilçesinde yaşanan trajik olay, akşam saatlerinde Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aile içindeki bu gerilim kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Oğlunu yaraladı, eşini öldürdü

Tartışmanın şiddetlendiği anlarda, üniversite öğrencisi olan evin en büyük çocuğu 22 yaşındaki Zafer Kutludağ, anne ve babası arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu esnada, Zafer kolundan hafif şekilde bıçakla yaralandı. Oğlunun yaralandığını gören Ayşe Kutludağ, öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Demir sopayla başına darbe alan Murat Kutludağ, kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ayşe Kutludağ ve oğlu Zafer Kutludağ’ı gözaltına aldı. Murat Kutludağ’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Adli makamlara sevk edilecek

Olayın ardından, anne Ayşe Kutludağ ve oğlu Zafer Kutludağ’ın ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri bildirildi.