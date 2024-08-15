Denizli’de, Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı çiftçilere tuzak dağıtımı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Ayvada Kalıntı Eylem Planı çerçevesinde, ayva bahçelerinde zarara neden olan bu zararlı ile biyoteknik mücadele yöntemi olarak feromon-tuzaklar üreticilere teslim edildi.

Pamukkale ilçesinde Irlıganlı, Eldenizli ve Yeniköy mahallelerinde toplam 1.660 adet tuzak çiftçilere dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayva yetiştiriciliği yapan çiftçilerle bir araya gelerek biyoteknik mücadelenin önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Biyoteknik mücadele yöntemleri

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, "Bitkisel üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, pestisit kalıntısız ürünlerin ihracatı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak, insan sağlığına saygılı kalmak adına kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda, 'Ayva Kalıntı Eylem Planı' projesi uygulamaya konulmuştur" dedi.

Üreticilerden olumlu geri dönüş

Uygulamadan memnun kalan üreticiler, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyguladığı tuzaklardan memnun kaldık. İki yıldır süren uygulamalar sayesinde ilaç kullanımında azalma yaşanmakta. Kalıntı sorunları ortadan kalkmakta ve ürün kalitesi artmaktadır. Akdeniz meyve sineği zararlısının ihracatta toleransı sıfırdır. Pestisit kalıntısız ürün üretimi ile ihracatımız sekteye uğramayacak" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar, hem çevre hem de insan sağlığının korunmasına yardımcı olurken, Denizli’nin tarımsal üretiminde de önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.