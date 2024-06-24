Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin alkolle ilgili aldığı karara karşı Denizli Gönüllü Platformu ve Memur-Sen Denizli İl Temsilciliği, çevrimiçi bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyası, alkolün toplumdaki olumsuz etkilerine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesi'nin bu kararını protesto etmeyi amaçlıyor.

Gençler üzerine olumsuz etkileri

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi Feyzullah Öselmiş, karara ilişkin yaptığı açıklamada, alkolün gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve toplumsal sağlık açısından riskler taşıdığını vurguladı. Öselmiş, "Tüm dünyada alkol ve benzeri zararlı maddelerle mücadele edilirken, yerel yönetimin alkollü mekanları teşvik etmesi endişe vericidir. Bu durum, toplumun gençleri için kötü bir örnek oluşturabilir" dedi.

Ayrıca, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kararının toplumun yaşam tarzına saygı göstermekten uzak olduğunu ve kasıtlı olduğunu savunan Öselmiş, tepkilerini gösterdiklerini ifade etti.

İmza kampanyası

İmza kampanyası, https://denizlibld-alkole-hayir.com internet adresinde başlatıldı. Öselmiş, kampanyaya tüm Denizlili vatandaşları destek vermeye davet ettiğini belirterek, "Gelecek nesilleri zararlı içeriklerden korumak hepimizin sorumluluğudur. Bu kampanya ile sesimizi duyurarak toplum sağlığını koruma yolunda adım atıyoruz" şeklinde konuştu.