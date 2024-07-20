Denizli'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu, olaydan üç ay sonra annesini boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Titiz bir araştırma yürüten jandarma ekipleri, şüphelinin annesinin mezarını sık sık ziyaret ettiğini ve olay günü yaptığı paylaşımı dikkat çekici buldu.

13 Nisan'da Denizli'nin Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi'nde Emine Durmuş (89), evinde ölü bulundu. Şüpheli bir ölüm olduğu değerlendirilen olayın ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi. JASAT timleri, yaşlı kadının ölümünü üç ay boyunca titizlikle araştırdı. Annesinin ölümünde şüpheli görülen ve takibe alınan oğlu Cihan Durmuş'un (30), her gün annesinin mezarını ziyaret etmesi dikkat çekti. Soruşturma kapsamında, JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla, Cihan Durmuş cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Cihan Durmuş’un kız arkadaşı Fatma A. (37) da şüpheli olarak yakalandı.

Oğlunun dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Cihan Durmuş'un, annesinin ölüm günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. "Canım annem babama kavuştu. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanın cennet olsun canım anam" ve "Canım annem, mekanın cennet olsun. Hakkım sana helaldir" şeklindeki paylaşımlar, jandarma tarafından mercek altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Cihan Durmuş ve Fatma A. adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken basın mensuplarına tepki gösteren Cihan Durmuş, "Biri şunu sustursun" dedi. Mahkemeye çıkarılan Cihan Durmuş tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, Fatma A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihan Durmuş'un çeşitli suçlardan toplam sekiz sabıkası olduğu, Fatma A.'nın ise dört suç kaydı bulunduğu öğrenildi.