Kaza, Kale ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Muğla karayolunda seyir halinde olan Emrah Kaya, karşı görüşlerden gelen bir aracı çarpmamak için manevra yapmaya çalıştı. Ancak yaptığı manevra sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti Kaya'nın aracının çalıştırılmasını takla attı.

Kazayı gören çevredeki yayılma ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralı olarak bulunan sürücü Emrah Kaya, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.