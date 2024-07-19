Denizli’nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir araç, takla atarak ters döndü. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesinin Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan araç ters döndü ve içerisinde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, ters dönen araçta mahsur kalan 3 kişiyi başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıların durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.