Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olayın detayları

Kaza, 22 Ağustos 2024 tarihinde Denizli’nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Kurtarma ve müdahale çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Çivril İtfaiye ekipleri, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 4 kişiyi başarılı bir şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 Sağlık Ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.