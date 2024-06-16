Edinilen bilgilere göre, Hasan Kavak ve Seyfi İpşir arasında arazi sınırıyla ilgili bir anlaşmazlık yaşanıyordu. İki kişi bu nedenle bugün öğleden sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kavak, yanında bulunan av tüfeği ile İpşir'e ateş açtı. Aldığı kurşun yaraları sonucu İpşir olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hasan Kavak ise jandarma ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Seyfi İpşir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.