Denizli’nin Çal ilçesinde, İsabey Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda, arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan iki grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Hasan G. ve oğlu Mustafa G., arazi yüzünden anlaşmazlık yaşadıkları Hasan Şaybak ve Mehmet Şaybak kardeşlere bıçakla saldırdı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Saldırı sonucu, Hasan ve Mehmet Şaybak kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Çal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, Mehmet Şaybak’ın kalbinden aldığı darbe nedeniyle durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen, Mehmet Şaybak kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından Hasan G. ve oğlu Mustafa G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mehmet Şaybak’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.