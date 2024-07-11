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Araçtaki sürücü Akaner ile orman işçileri Oktay Karaca ve Efgan Salgın yaralandı.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Merkezefendi'de sanata ve müziğe doyuldu

Merkezefendi'de sanata ve müziğe doyuldu

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