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Vali Coşkun, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç'in ailesini de ziyaret etti.

Ziyaretin ardından protokol, huzurevi ile Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne geçerek, buradakilerle bayramlaştı.

Polis şehitliğine de giden Vali Coşkun ve beraberindekiler, kabirlere karanfil bıraktı.

Daha sonra şehitlik te Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve diğer protokol üyeleri, Asri Mezarlık'taki şehit mezarlarına karanfil bıraktı, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

DENİZLİ (AA) - Denizli protokolü, Kurban Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret etti.

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