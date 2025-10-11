Denizli’de sağlık çalışanı Kazım Telli, sosyal medyada tanıştığı kadınla evlilik hayali kurdu. Ancak resmi nikah öncesi sevgilisi, tüm parayı alıp ortadan kayboldu.

Denizli’de yaşayan 20 yaşındaki sağlık çalışanı Kazım Telli, 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü. Bir süre önce sosyal medyada tanıştığı kadınla arkadaşlık kuran Telli, kısa sürede sevgili oldu ve birlikte yaşamaya başladı.

Telli, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Benden 30 bin lira borç istedi, gönderdim. Denizli’ye geldi ve ‘seninle evleneceğim’ dedi. Sekiz ay boyunca birlikte yaşadık.”

İlişki kısa sürede evlilik hazırlığına dönüştü. Kazım Telli, memleketi Denizli’de kına gecesi düzenledi ve ardından 18 Mayıs’ta bir düğün salonu tuttu.

Tüm masrafları karşılayan Telli, düğünde altın taktı ve bazı giderler için kredi çekti.

Çift balayına İstanbul’a gitti. Ancak dönüşte işler tersine döndü. İddiaya göre, damadın mobil bankacılık şifrelerini bilen gelin, düğünde takılan 10 bin lirayı kendi hesabına transfer etti ve gece vakti evi terk etti.

Telli şöyle devam etti:

“Takılan paraların hepsini alıp kaçtı. Peşinden gittim ama açıklama yapmadı. Bir-iki hafta sonra geri geldi. Nikah yapalım dedim, sürekli ‘karnım ağrıyor, sonra gideriz’ diyerek oyaladı.”

"200 bin TL kredi çektirdi"

İddiaya göre, 19 yaşındaki kadın hem Kazım Telli’nin hem de kardeşinin adına 200 bin TL’nin üzerinde kredi çektirdi.

Telli, yaşananları şöyle özetledi:

“Üzerimden kredi çekti, sonra beni terk etti. Söylediğimde ‘ben seni istemiyorum, sevmiyorum’ dedi, oyaladı.”

Resmi nikah gerçekleşmeden yaşanan olay sonrası Kazım Telli, karakola başvurdu. Ancak nikah kıyılmadığı için dolandırıldığını kanıtlamakta zorlandığını belirtti.

Telli, elindeki görüntüler ve belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.