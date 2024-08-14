Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Ayvada Kalıntı Eylem Planı," Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele ile başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Pamukkale ilçesindeki ayva üreticilerine feromon-tuzaklar teslim edilerek, pestisit kalıntılarının önlenmesi hedefleniyor.

Üreticilere feromon-tuzak dağıtımı tamamlandı

Pamukkale ilçesinin Irlıganlı, Eldenizli ve Yeniköy mahallelerinde, toplam 1.660 adet Akdeniz Meyve Sineği tuzağı çiftçilere dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ayva üreticileriyle bir araya gelerek biyoteknik mücadelenin önemi hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Şakir Çınar, biyoteknik mücadelenin çevreye dost ve sürdürülebilir bir üretim modeli olduğunu vurguladı.

Biyoteknik mücadele ile sürdürülebilir tarım

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada, biyoteknik mücadelenin kimyasal mücadeleye alternatif olarak çevre ve insan sağlığına duyarlı bir yöntem olduğunu belirtti. Çınar, “Ayva Kalıntı Eylem Planı Projesi ile üreticilere feromon-tuzak uygulaması yaptırılarak, pestisit kalıntısının önlenmesi hedeflenmektedir. Bu sayede ihracatımızın sekteye uğramadan devam etmesi sağlanacaktır” dedi.

"Ürün kalitesi arttı"

İki yıldır süren uygulamalar sonucunda ilaç kullanımında azalma ve ürün kalitesinde artış gözlemlendiğini belirten üreticiler, Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti. Tuzakların, pestisit kalıntısı sorunlarını ortadan kaldırarak, ürünlerin ihracata uygun hale gelmesinde büyük rol oynadığını ifade ettiler.