Merkezefendi'de şok eden saldırı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde baba ve oğlu, kimliği belirsiz iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez olay yerinde hayatını kaybederken, baba Emrah Görmez ağır yaralandı.

Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Edinilen bilgilere göre, Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez cadde üzerinde yürürken yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı. Baba ve oğul, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda mermi ile ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin mücadelesi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrah Görmez’i Denizli Devlet Hastanesine, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez’i ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ancak, 16 yaşındaki genç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganların peşinde

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Emrah Görmez, acil ameliyata alındı. Polis ekipleri, saldırganların kimlik tespitini yaparak yakalanmaları için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.