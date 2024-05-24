Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 25 yaşındaki Hasan Güvenç, 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Zeytinköy Mahallesi 5076 Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Dengesini Kaybederek Düştü

Edinilen bilgilere göre, Güvenç'in balkondayken dengesini kaybederek aşağı düştüğü belirtildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Güvenç'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma Sürüyor

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.