Yerçekimi ve yerçekimsiz ortam konulu sunum, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Prof. Dr. Muzaffer Adak, öğrenciler ve birçok genç katıldı.

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında Türkiye'nin bilim ve irfanla güçleneceğine olan inancını vurgulayarak, Denizli Bilim Merkezi'nin gelecekte pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirtti. "Ben diyenler değil, biz diyenler kazanır" diyen Başkan Çavuşoğlu, gençlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu ve toplu bir çaba ile Türkiye'nin geleceğini şekillendirebileceğini ifade etti.

Programın sonunda Prof. Adak'a plaket takdim edildi. Başkan Çavuşoğlu, bilim merkezini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve robotik kodlama atölyesinde hoş bir sürprizle karşılaştı. Robot Cezeri, Başkan Çavuşoğlu'na gençlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.