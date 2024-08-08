Mahalle sakinlerinin, uzun süredir evden gelen kötü koku şikayeti üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, şikayet üzerine adrese geldiklerinde, evin kapısını açarak içeri girdi. İçeri giren jandarma ekipleri, evin içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Kimlik ve ölüm nedeni henüz belirlenmedi

Olay yerine gelen adli yetkililer, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Cansız bedenin, Muhammet Başkaya'ya ait olduğuna dair bir değerlendirme yapıldı. Ancak, kişinin kesin kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Ceset, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.