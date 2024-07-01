Denizli'nin Çameli ilçesinde gerçekleştirilen 1. Çameli Tarım Sempozyumu, Hayri Dev Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerin ardından teknik bir gezi ile noktalandı. Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Turan Karadeniz önderliğinde, PAÜ akademisyenleri ve misafir akademisyenler, ilçenin önemli kültürel ve tarımsal noktalarını ziyaret ettiler. Gezi kapsamında, Dokuma Atölyesi, Çameli Bağ Evleri, su ürünleri restoranı ve alabalık çiftliği gibi yerler ziyaret edildi. Ayrıca Coğrafi İşaret Belgesi'ne sahip Elmalı Kilimi ve Bezi tanıtılarak, su ürünleri ve balıkçılık üzerine bilgilendirme yapıldı. Sempozyum, bölgenin tarımsal potansiyelini ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunduğu için önemli bir platform oldu.

Editör: Kardelen Başol