Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, 23 Mayıs'ta Ş.T.Ç'nin idaresindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpışmış, Kezer olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçtaki Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) ile Ş.T.Ç. yaralanmıştı.

Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Ş.T.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza ya ilişkin, karşı şeride geçen otomobil in sürücü sü tutuklandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.