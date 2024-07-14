Denizli'nin Güney ilçesinde bulunan Büyük Menderes Nehri'ne adeta uçan otomobile ekipler ulaşım sağladı.

Otomobil içindeki biri kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Detaylar gelmeye devam edecek.

GÜNCELLEME- Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Kazım Demirli, gece saat 03.30 sıralarında tarlasını sulamak için evinden otomobiliyle ayrıldı. Sabah saat 09.30'da ise Demirli'ye ait otomobil, Güney Şelalesi yakınlarında Büyük Menderes Nehri'nde bulundu. Otomobilin nehir yatağına uçtuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Otomobil, vinç yardımıyla nehir yatağından çıkarıldığında içerisinde kimsenin olmadığı görüldü. Ancak Denizli İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, saat 12.30 sıralarında Kazım Demirli'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yaklaşık yarım saat sonra ise kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın cesedi bulundu.

Kazım Demirli'nin kullandığı otomobilin şarampole düşüp ardından nehire uçmuş olabileceği iddiaları üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve nehirdeki akıntılar incelenerek, kesin nedenler belirlenmeye çalışılıyor.

Nehirden çıkarılan Kazım Demirli ve diğer kişinin cansız bedenleri, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Aileler ise olayın ardından büyük üzüntü yaşarken, yetkililerin olayın aydınlatılması için titizlikle çalıştığı belirtildi.