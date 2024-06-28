Denizli'nin kuru meyve ve mamulleri sektörü, 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış göstererek 12,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Denizli'nin toplam tarım ihracatı ise yüzde 11 oranında artarak 147 milyon dolar olarak kaydedildi. Kuru meyve ve mamulleri sektörü, Denizli'nin tarım ihracatında yüzde 8'lik bir paya sahip oldu.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 2023 yılında kuru meyve ve mamulleri ihracatının yüzde 34 artışla 21,8 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Denizli'nin başlıca ihraç ürünleri arasında leblebi, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, kuru kayısı, yer fıstığı, çam fıstığı ve kuru üzüm bulunuyor. Avrupa Birliği ülkeleri, sektörün ana pazarı konumunda olup, ihracatın yüzde 73'ünü karşılıyorlar. Özellikle Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda, 2024 yılının ilk 5 ayında önemli alıcılar arasında yer aldı.

Ayrıca, ABD'ye yapılan kuru meyve ihracatında bu dönemde yüzde 90'ın üzerinde bir artış gözlendiğini vurgulayan Memişoğlu, sektörün sağlık açısından önemli olduğunu ve geleneksel kuru meyvelerin 40 farklı ülkeye ihraç edildiğini ifade etti.

Başkan Memişoğlu, sektörün sürdürülebilirlik konusuna da önem verilmesi gerektiğini belirterek, tüketici tercihlerinin ve beklentilerinin değiştiği bir dönemde sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemini vurguladı. Üretim metotlarının bu doğrultuda yeniden şekillendirilmesinin sektörün güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.