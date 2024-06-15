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Yangını kontrol altına alma çalışmalarına Büyükşehir ve ilçelerin itfaiye ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre illerden gelen ekipler, Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahalleleri yakınlarda süren yangın a karşı mücadelesini sürdürüyor.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını na havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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