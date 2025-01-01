Denizli 2025 yılına, Büyükşehir Belediyesinin Delikliçınar Meydanı'nda düzenlediği unutulmaz bir geceyle merhaba dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ile birlikte katıldığı kutlamalarda, binlerce Denizlili yeni yılı müzik ve eğlence dolu bir atmosferde karşıladı. Başkan Çavuşoğlu, Denizli’de herkesin özgür, mutlu ve barış içinde bir hayat sürmesini dileyen bir konuşma yaparak vatandaşlarla yeni yıl coşkusunu paylaştı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan umut dolu mesajlar

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, Denizli'nin geleceğiyle ilgili umut dolu mesajlar verdi. “Biz istiyoruz ki bu şehirde herkesin yüzü gülsün, her gün bayram olsun. Herkes kendi istediği gibi yaşasın. Kimse kimsenin hayatına karışmasın, herkesin özgürlüklerinin tam olduğu, birbirine saygılı olduğu, kocaman bir yürekle birbirini sevdiği bir Denizli olsun” sözleriyle halkın beğenisini kazandı.