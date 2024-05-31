Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eline aldığı satırla dehşet saçan Emre P., önce dayısı Cengiz K.’nin kapısına dayandı. Kapının açılmaması üzerine sinirlenen Emre P., elindeki satırla kapıya zarar verdi. Ardından sokağa inerek park halindeki araçlara saldırdı, araçların camlarına defalarca kez vurdu. Bu anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırgan, sokaktan geçmek isteyen anne ve kızının üzerine yürüyerek onları da darp etti. Annesinin tüm engelleme çabalarına rağmen Emre P., anne kızı satır, tekme ve tokatlarla darp ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında yaşanan dehşet, çevredeki vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Yakalanma süreci

Emre P.’nin yakalanması için harekete geçen Denizli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Sarayköy ilçesinde saklandığını tespit etti. Kaçma planı yapan Emre P., Didim’e gitmek üzereyken Denizli-Aydın kara yolu üzerinde yakalandı.

Tutuklanma kararı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre P., "Kasten adam yaralama, mala zarar verme ve tehdit" suçlarından yargılandı. Mahkemede suçlu bulunan Emre P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.