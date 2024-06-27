Denizli'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Türkiye'nin Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği tarihi maç, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanına kurulan dev ekranlarla coşkuyla izlendi. Denizlililer, Delikliçınar Meydanı, Çamlık Parkı girişi, Kampüs Köşe ve Sevindik Merkez Cami önünde toplanarak milli takımın zaferini birlikte kutladılar.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, maç öncesinde Çamlık Parkı girişinde Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konseriyle hemşehrileriyle buluştu. Daha sonra Sevindik Merkez Cami önünde kurulan dev ekranda ilk yarıyı izleyen Başkan Çavuşoğlu, burada vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

İkinci yarıyı ise BELTAŞ Kampüs Köşe Kafe'de hemşehrileriyle birlikte geçiren Başkan Çavuşoğlu, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara katıldı. Denizli'nin futbol heyecanına ortak olan Başkan Çavuşoğlu, galibiyeti hemşehrileriyle birlikte sevinçle kutladı.