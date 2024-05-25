Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ercan'ın (25) kullandığı 27 AIP 206 plakalı kamyon, Gürpınar Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonun duvarına devrildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyon da sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.