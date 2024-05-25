DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.
Mehmet Ercan'ın (25) kullandığı 27 AIP 206 plakalı kamyon, Gürpınar Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonun duvarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ercan'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: aa