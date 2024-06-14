DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, yoldan çıkarak tarlaya devrilen yolcu otobüsündeki 27 kişi yaralandı.
F.A. idaresindeki 26 ABT 346 plakalı yolcu otobüsü, sabah 06.00 sıralarında Denizler Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada otobüsteki 27 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazanın İstanbul-Muğla seferi sırasında meydana geldiği, otobüste 39 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: aa