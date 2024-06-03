Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğiyle, Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Dünya Arı Günü etkinliği düzenlendi.

"Modern tarımın önemli bir parçası"

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Et ve Süt Kurumu Denizli Kombina Müdürü Alper Durmuş, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak ve diğer önemli isimler katıldı. Etkinlik kapsamında, İl Müdürü Şakir Çınar, arıcılığın önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Çınar, "Arıcılık, modern tarımın önemli bir parçasıdır ve doğru koşullarda ülkemizin her yerinde başarıyla yapılabilir" dedi.

Anaokulu öğrencileri etkinliğe renk kattı

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, Dünya Arı Günü'ne özel hazırladıkları resim sergisiyle ve gösterileriyle etkinliğe renk kattılar. Özellikle, öğrencilerin sunduğu arı dansı gösterisi büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda düzenlenen arıcılık temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.