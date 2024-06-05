NTV’de Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan’ın sunumuyla yayınlanacak olan Bakış programının çekimleri, dün Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, programda Denizli’nin ihracatı, sanayisi, ticareti, ekonomisi ve sektörleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca DTO’nun projeleri ve faaliyetleri hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Denizli’nin önemli isimleri programda yer aldı

Programda, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan ve Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölümü Müdürü Gaffar Öney de yer aldı. Rektör Kutluhan üniversitenin çalışmalarını ve Denizli iş dünyası ile iş birliğini anlatırken, Başkan Erdoğan ve Kasapoğlu Denizli’yi, sektörlerini ve odalarının faaliyetlerini detaylandırdı.

Sigorta sektörü için Anadolu Buluşmaları paneli

Program çekimlerinin ardından Anadolu Buluşmaları Paneli düzenlendi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, panelde de konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, DTO’nun sigorta sektöründeki üyeleri, Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcıları Fatih Gören, Taylan Matkap ve İdil Pamir ile bir araya geldi. Etkinlikte, konuşmacılar katılımcıların sektördeki gidişat ve iş dünyasının yaklaşımı hakkındaki sorularını yanıtladı ve fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, organizasyona gösterilen yoğun ilgi için iş dünyasına teşekkür etti. Erdoğan, “NTV’de yayınlanacak Bakış programının çekimlerine katılım sağladık. Organizasyonda emeği geçenlere ve büyük ilgi gösteren üyelerimize, genç ve kadın girişimcilerimize teşekkür ederim. Oldukça verimli geçen bir organizasyonun sonunda basın mensuplarımızın röportaj taleplerini geri çevirmedik ve güncel veriler ışığında sosyoekonomik değerlendirmelerde bulunduk. Panelimizde de iş dünyası ile finans ve sigorta sektörünün ortak konularını ele aldık, katılımcıların sorularını yanıtladık. Ayrıca, şehir dışından gelen konuklarımızdan iş dünyamızla ilgili çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldık. Sektörlerimizle ve üyelerimizle buluşmaya devam edeceğiz,” dedi.