Denizli'de ADM tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerinden ilçe ilçe, mahalle mahalle haberdar olabilirsiniz...

Bekilli / Denizli

31 Temmuz Çarşamba 2024

Kesinti ID : 3053385

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( Hocalı Sk. )

Kesinti ID : 3053395

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Yeni Mh. ( Sanayi Bölgesi Küme Evleri Göçmez Sk. Aşağı Sk. Yağcı Sk. Tepe Sk. Şirin Sk. Sanayi Cd. Sağlık Cd. Özcan Sk. Küme Sk. Hastane Sk. Efendi Sk. Çamlık Cd. )

Bozkurt / Denizli

31 Temmuz Çarşamba 2024

Kesinti ID : 3053057

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Fatih Mh. ( 610. Sk. Denizli Afyon Yolu Tutluca Sk. 607. Sk. )

Çivril / Denizli

31 Temmuz Çarşamba 2024

Kesinti ID : 3055726

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme Ve Bakım Çalışmaları

Koçak Mh. ( Koçak Sk. )

Editör: Kardelen Başol