Yangın, Merkezefendi ilçesi Delikliçınar Meydanı'ndaki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen etkilere göre, binada elektrik üreten ürünler, çevredeki nüfusun dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle patlama kısa sürede kontrol belgesi alınıp söndürüldü.

İnceleme başlatıldı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binadan yükselen dumanlar çevredeki dağılım arasında kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.