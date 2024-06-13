Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ile Denizli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile emekliler, DESOB üyesi esnafların sunduğu birçok indirim ve kampanyadan faydalanabilecek.

Protokol törenine DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli SGK İl Müdürü Abdullah Mersin, oda başkanları ve SGK yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Abdullah Mersin, 2024'ün Emekliler Yılı ilan edilmesi kapsamında yapılan çalışmalara değinerek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanlığımızın da çalışmaları ile 2024 Emekliler Yılı ilan edildi. Bu kapsamda, kurumumuz adına Denizli’de, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeleri imzaladığımız bu protokol ile taçlandırdık. Bu çalışmalarımızın, emeklilerimize, odalarımıza ve esnaflarımıza hayırlar getirmesini, bereket getirmesini dileriz. İş birliği çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bizler her zaman Denizli esnafımızın yanındayız" dedi.

DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise ahilik geleneğinin bu çalışmalarla devam ettiğini vurgulayarak,"Bizler Ahi Evran geleneğini sürdüren kurumlarız. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkelerine bağlılığa, bu iş birliği anlaşması ile bugün burada bir kez daha şahit olduk. İş birliği protokolümüzün ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini ve tüm esnaf kardeşlerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Emekliler hangi indirim ve kampanyalardan faydalanabilecek?

Bu konuda net bir bilgi verilmese de, DESOB üyesi esnafların giyim, gıda, sağlık, konaklama gibi birçok sektörde emeklilere özel indirimler sunması bekleniyor. Emekliler, hangi işletmelerin indirim ve kampanyalara dahil olduğunu DESOB'un web sitesinden veya sosyal medya hesaplarından takip edebilecekler.